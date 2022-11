Zo zag Aalst eruit in de 16e eeuw: 3D print toont de stad in de jaren 1500

Het duurde zo'n 4 jaar voor de maquette af was. "Natuurlijk bots je dan op moeilijkheden. Je moet de geschiedenis ontdekken, of weten bijvoorbeeld dat de daken destijds een hoek van 60 graden hadden, en geen 45 graden zoals nu, omdat ze niet waterdicht waren. De meeste tijd is in de Sint-Martinuskerk en in het Belfort gekropen, het was geen evidentie om dat allemaal in plan te krijgen want het zijn 2 heel moeilijke stukken.