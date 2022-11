Zorgcentrum na Seksueel Geweld in Antwerpen bestaat 1 jaar: "Geschrokken van het enorme aantal slachtoffers"

In heel het land bestaan er intussen zes Zorgcentra na Seksueel Geweld. Slachtoffers van aanrandingen en verkrachtingen kunnen er terecht. Voor psychische en medische hulp bijvoorbeeld, maar ook om een klacht in te dienen of om sporenonderzoek te laten afnemen. Op 10 november 2021 ging het Antwerpse centrum open. "Een dag later kwam het eerste slachtoffer al langs, en daarna is een soort tsunami ontstaan. Het enorme aantal aanmeldingen het voorbije jaar hadden we niet verwacht. Seksueel geweld is echt een enorm probleem", zegt verantwoordelijke Sarah De Schepper. De meeste mensen die zich melden, werden het slachtoffer van een verkrachting, een poging tot verkrachting of een aanranding.