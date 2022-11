Antwerpse architectuurstudenten geven tips om energiefactuur te verlagen: "Gebruik warmte van huishoudtoestellen"

Enkele concrete tips zijn onder meer om slechts in één ruimte te leven, zodat je maar een ruimte moet verwarmen. Daarbij roepen de studenten op om warmte van huishoudtoestellen te gebruiken. "Laat je toestellen draaien wanneer er iemand thuis is. Zo zet je beter de afwasmachine aan wanneer je aan het koken bent bijvoorbeeld", zegt Helena Henderickx. Als je woning niet optimaal geïsoleerd is, kan je gebruikmaken van gordijnen en tapijten om de warmte in de lucht te houden in plaats van in de muren of vloeren. Daarnaast kan je ook beter zo veel mogelijk samen in een ruimte zitten. "Mensen stralen ook warmte uit. Dat voel je wel als je in een cafeetje zit en het opeens heel warm wordt. Dat komt door de mensen, niet omdat de verwarming aanstaat."