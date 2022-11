Antwerpse politie neemt elektrische step in beslag die is opgedreven tot 95 km/u

Tijdens een controle-actie van Politie Antwerpen Regio Zuid hebben agenten een elektrische step in beslag genomen die opgedreven was. De step kon 95 kilometer per uur rijden. Dat is 70 kilometer per uur sneller dan toegelaten is. De bestuurder zal zich nu moeten verantwoorden voor de politierechtbank. Bij diezelfde actie kregen nog zeven andere bestuurders van steps een boete omdat ze te jong waren, op het voetpad of tegen de richting reden.