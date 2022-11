President Biden bevestigt Amerikaanse klimaatambities tijdens klimaattop in Egypte: "VS zullen de emissiedoelen halen tegen 2030"

Biden is op dit moment onderweg naar de G20-top op het Indonesische eiland Bali, maar maakte een snelle tussenstop in Sharm-el-Sheikh om de eigen klimaatambities toe te lichten en de andere landen op te roepen hun uiterste best te doen om de opwarming van de aarde tegen te gaan.

Tijdens zijn toespraak had hij het ook over de oorlog in Oekraïne. "Tegen deze achtergrond is het dringender dan ooit dat we onze klimaatverbintenissen verdubbelen, de oorlog in Rusland maakt de noodzaak om de wereld van haar afhankelijkheid van fossiele brandstoffen af te helpen alleen maar dringender," aldus de Amerikaanse president.