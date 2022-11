Duikers op zoek naar vliegtuig uit WOII stoten voor kust Florida op brokstuk van ruimteveer Challenger

Voor het eerst in 25 jaar is er een nieuw brokstuk van de Challenger gevonden. Duikers, die voor een historische documentaire op zoek waren naar een wrak van een vliegtuig uit de Tweede Wereldoorlog, vonden op de bodem van de zee een voorwerp dat bedekt was met zand. Omdat de locatie in de buurt lag van de "ruimtekust" van Florida van waar de missie werd gelanceerd en het om een modern voorwerp ging, namen ze contact op met de NASA, het onafhankelijk agentschap van de federale overheid van de Verenigde Staten dat verantwoordelijk is voor het Amerikaanse civiele ruimtevaartprogramma.