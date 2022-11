Elon Musk wijzigt opnieuw van koers: na vloedgolf aan valse accounts verkoopt Twitter tijdelijk geen blauwe vinkjes meer

Begin deze week begon het socialemediaplatform met de brede uitrol van Twitter Blue, een abonnementsformule waarbij gebruikers voor zo'n 8 euro per maand extra functies konden aankopen. De formule was voorlopig enkel beschikbaar in de Verenigde Staten, Australië, Canada en Nieuw-Zeeland.

Wie overstapte naar Twitter Blue kreeg van nieuwe CEO Elon Musk ook een blauw vinkje naast de gebruikersnaam op het platform. Dat blauwe vinkje had tot voor kort een heel andere betekenis, het wilde zeggen dat de gebruiker in kwestie "geverifieerd" was, op die manier kon je makkelijk nagaan of het account van beroemdheden, artiesten, bedrijven, overheidsmedewerkers of journalisten echt waren of niet.