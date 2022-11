Russen volledig weggetrokken uit belangrijke stad Cherson: Oekraïense vlag aangebracht op standbeeld voor overheidsgebouw

Partizanen (burgers die een militaire opleiding kregen en strijden binnen een verzetsbeweging tegen de "indringers", in casu dus de Russen) zouden de Oekraïense vlag hebben aangebracht op een standbeeld voor het plaatselijke overheidsgebouw. Dat is te zien op foto's die worden gedeeld op sociale media.

Er zijn ook beelden van de nachtelijke evacuatie van het Russische leger naar de linkeroever van de rivier. De Antonovski-brug over de Dnjepr zou vannacht ook zwaar bestookt zijn. Mogelijk is dat het werk van de Russen om het Oekraïense leger te beletten de rivier over te steken.

"Voor Rusland is dit de zwaarste nederlaag sinds het begin van de oorlog", analyseert VRT-expert Jan Balliauw. "Cherson is de enige stad die ze intact hebben kunnen veroveren. Cherson is ook de hoofdstad van de provincie die Poetin eind september nog heeft geannexeerd, voor Rusland is dat officieel Russisch grondgebied en nu moet die stad worden opgegeven omdat het militair niet meer houdbaar is."