Cryptobeurs FTX vraagt bescherming tegen schuldeisers, CEO neemt ontslag en verontschuldigt zich voor huidige situatie

FTX klapte de voorbije week ineen na berichten over liquiditeitsproblemen en wanbeheer. Het sloot daarop een deal met concurrent Binance, het grootste platform in cryptoland, om te worden overgenomen. Opmerkelijk, want Binance was zelf deels mee verantwoordelijk voor de ondergang van FTX, maar een dag na de aankondiging van die overname trok Binance zich alweer terug.

Na een audit van de activiteiten van FTX "hebben we besloten om niet door te gaan met de overname van FTX.com", klonk het in een tweet. De soap deed de koersen van verschillende cryptomunten allerminst goed. De bekendste, bitcoin, verloor deze maand al bijna een vijfde van zijn waarde.