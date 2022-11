Drenkelingen en migranten van de Ocean Viking gaan van boord in de Franse havenstad Toulon

Drie weken lang heeft het schip de Ocean Viking rondgedwaald op de Middellandse Zee. Het kreeg van Italië niet de toelating aan te meren in één van zijn havens. Er waren meer dan 230 mensen aan boord, onder meer uit Syrië, Pakistan en Eritrea. Bij hen ook 57 kinderen.

De opvarenden waren uit zee gered voor de kust van Libië. De gezondheidstoestand aan boord werd kritiek. Donderdag nog moesten enkele zieke opvarenden worden overgebracht naar een ziekenhuis in Bastia, op het Franse eiland Corsica.

Zaterdagochtend is het schip aangemeerd in Toulon, in het departement Var. De mensen zijn intussen met bussen overgebracht naar een opvangplek in Hyères, een twintigtal kilometer van Toulon. Ze zullen daar enkele weken onderdak krijgen in een vakantiecentrum.