Internationale Arbeidsorganisatie stelt zich vragen bij Belgische loonnormwet

De Belgische loonnormwet, die de grenzen bepaalt voor loonsverhogingen in de privésector, "is onverenigbaar is met de vrijheid van collectieve onderhandelingen". Dat zegt de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO). De christelijke vakbond ACV, die een klacht had ingediend tegen de wet, spreekt over "een bom" onder de loonnormwet.