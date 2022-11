Massa volk op de Markt van Beveren voor het grielen van Sint-Maarten: "Snoepgoed van op de pui van het gemeentehuis"

Voor Beveren betekent Sint-Maarten veel. "Hij is de patroonheilige van de deelgemeenten van Beveren", legt Van Roeyen uit. 'Het is eigenlijk een deelheilige, een heilige die -zoals de legende het wil- z'n mantel deelt met de armen aan de kerk van Amiens (Frankrijk). " In Europa zijn er heel wat Sint-Martinusparochies waar de figuur van Sint-Maarten gevierd wordt. "Bij sommigen, bijvoorbeeld in Aalst, is het een soort Sinterklaarsfiguur. Maar bij ons is het een Romeinse veldheer die zich bekeerde, bisschop van Tours (Frankrijk) werd en de figuur werd van het principe van delen", verduidelijkt voorzitter Van Roeyen. "In deze barre tijden toch wel een schitterende figuur."