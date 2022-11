Minister Verlinden over mesaanval: "Kijken of alle beslissingen correct waren, maar te vroeg om beschuldigingen te uiten"

De man had gisteren dus zelf om psychologische hulp gevraagd, maar was -na een kort verblijf in het ziekenhuis- toch weer op vrije voeten. "We weten dat er een opvolging gebeurd is", reageert minister Verlinden. "Wat er zich specifiek gisteren heeft afgespeeld moeten we nog in detail nagaan. We moeten het onderzoek echt afwachten om alle feiten precies in kaart te kunnen brengen. We weten dat hij zich op het commissariaat had gemeld en daar zelf gevraagd heeft om psychologische bijstand te krijgen. Op dat moment is er door bepaalde betrokken diensten een beslissing genomen en de politiediensten hebben hem begeleid naar het ziekenhuis en in de handen gegeven van het medisch personeel. We zullen moeten bekijken wat er zich nadien specifiek heeft afgespeeld."