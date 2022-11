Moet je herfstbladeren vegen voor je deur?

Maar wat met de hoop bladafval die achterblijft? “Herfstbladeren mag je niet zomaar naar een afvoerputje vegen of op de hoek van de straat ophopen bij een openbare vuilnisbak", zegt Jan Nolf. "Het wordt in heel wat steden en gemeenten een goede gewoonte om bladkorven- of containers ter beschikking te stellen waar elke bewoner zijn afval in kwijt kan. Is die optie er niet, dan stop je herfstbladeren in de GFT-bak of -zak."

Tot slot: wat als je dakgoot verstopt raakt door herfstbladeren? "Heel simpel: je moet als eigenaar zelf je dakgoot proper houden. Het maakt dus niet uit van waar de bladeren komen", zegt Jan Nolf.