Museum Hof van Busleyden in Mechelen opent tentoonstelling "Verborgen Parels": 100 meesterwerken met Mechelse link

Het museum wil met de expo een breed publiek aanspreken. Er zijn dan ook enkele Vlaamse topstukken te zien van bekende namen, maar ook enkele verborgen parels die voor het eerst worden tentoongesteld. “Het is een ontdekkingstocht, met grote namen van Rubens tot Rinus Van de Velde en Antoon Van Dijck, maar we hebben ook folklore stukken zoals "De Mechelse Reuzen" bijvoorbeeld”, zegt Stubbe. “Een van de werken die we hebben ontdekt tijdens het hele proces, is een werk dat waarschijnlijk uit het atelier van Jacob Jordaens komt, een verborgen parel uit onze eigen collectie. We hadden geen flauw idee dat we die hadden, dus ik denk dat het zeker de moeite waard is om eens een kijkje te komen nemen”, besluit Iterbeke.