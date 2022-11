Meer dan 200 mensen brengen laatste groet aan Nicole in Wemmel

“Het doet me bijzonder goed om te voelen en te weten hoeveel ook jullie van Nicole hielden. Intussen hou ik me sterk. Ik word goed omringd en hou vast aan de vele mooie herinneringen die Nicole en ik delen. Laten we zaterdag samen een laatste keer afscheid nemen van mijn allerliefste vrouwtje. Blijf gezond en doe zoals wij: Believe in the beauty of your dreams"

Zaterdag is er in het crematorium Daelhof te Zemst (Erasmuslaan 50, 1805 Cargovil – Zemst). De samenkomst begint om 13u45. De afscheidsplechtigheid start om 14u00 en kan gevolgd worden in de app van Radio 2 en via VRT MAX.