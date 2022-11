Laatste maanden meer dan 500 meldingen over valse webshops die brandhout aanbieden, kopers zijn honderden euro's kwijt

Volgens Sofie Royer (KU Leuven), experte cybercriminaliteit en digitale bewijslast, blijft het belangrijk om na online oplichting aangifte te doen bij de politie. "Het is daarbij belangrijk om zo veel mogelijk bewijsmateriaal te verzamelen in de vorm van bijvoorbeeld screenshots", zegt Royer. "In sommige gevallen is het ook nuttig om voor compensatie het gerecht in te schakelen. Er zijn nog niet veel gevallen bekend, maar het is al gebeurd dat banken hun klanten een vergoeding betalen wanneer blijkt dat zij niet grof nalatig waren."