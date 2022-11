Dader die agent doodstak staat op OCAD-lijst: wat is dat eigenlijk? Waarom is die lijst er? En wie staat er allemaal op?

De OCAD-lijst is in het leven geroepen om feiten zoals in Schaarbeek te vermijden. Toch is Lasoen er van overtuigd dat de lijst wel werkt. "Ik denk dat de werking van de GGB (Gemeenschappelijke Gegevensbank, nvdr.) op kruissnelheid is. We hebben dat ironisch gezien bij de zaak rond Jürgen Conings. Daar zagen we dat de informatie goed is doorgestroomd. Het is wel blijven steken bij de dienst die daar iets moest mee aanvangen", stelt Lasoen. "Daaruit zijn ook lessen geleerd en aanbevelingen geformuleerd om dat beter te laten verlopen."