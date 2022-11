Albert (106) uit Sint-Niklaas is de oudste oud-strijder van België: "Elke dag opstaan met een smile"

Op de vraag of hij zich de Brabançonne nog herinnert, begint Albert dan ook spontaan te zingen. "Sol mi fa sol la si do si do mi re mi do si do re re re do si do, en zo verder. De muzieknoten ken ik allemaal vanbuiten. Maar de echte woorden? Dat is wat anders."

Dat Albert de noten helemaal uit het hoofd kent, is geen toeval. "Ik heb altijd klaroen gespeeld, ook op de herdenking 11 november, zelfs tot m'n 100ste." Bij het vertellen over zijn geliefde klaroen neuriet Albert zacht het deuntje van The Last Post mee. Sinds zijn 100ste heeft Albert niet meer aan het standbeeld gestaan. "Met mijn vlag was ik de man hé, maar zonder ben je niets meer hé. Maar enfin, het is zo", zucht hij.

Beluister de fijne babbel met Albert hieronder en lees dan verder: