Politievakbonden zijn "woest en ontgoocheld" na moord op jonge agent: "Zijn er om mensen ten dienste te staan, niet om afgemaakt te worden"

"Dit is onbegrijpelijk", reageert Carlo Medo, nationaal voorzitter van politievakbond NSPV, op het nieuws dat gisteravond in Schaarbeek een politieagent is doodgestoken. Een tweede agent raakte gewond. "We zijn woest, verdrietig en heel erg ontgoocheld. Wij eisen nu eindelijk eens deftige maatregelen. We kunnen nu echt niet meer leven met wat er de laatste jaren gebeurt in dit land: het geweld tegen de politie neemt ongekende vormen aan. Het moet echt stoppen."