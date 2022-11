Sinterklaas: "Het belangrijkste aan het feest is samen zingen, spelen en tekeningen maken"

Sinterklaas komt vanmiddag aan in Antwerpen, maar tussen al het drukke werk door heeft hij nog even tijd gemaakt om VRT NWS te woord te staan. In deze moeilijke tijden benadrukt de Sint dat "het belangrijkste aan het feest het samen zingen en spelen is, tekeningen maken, luisteren in je bedje of je geen ver hoefgetrappel hoort. En voor sommige kinderen is het goed te weten dat er iemand is die van hen houdt: een rare oude man met een baard, die graag met zijn paard over de daken loopt."