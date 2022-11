Staking bij blikjesfabrikant Benepack in Genk is voorbij: voorakkoord door 96 % van de werknemers goedgekeurd

"Er is een voorakkoord dat door 96% van het personeel is goedgekeurd", zegt Raf Dal-Cero van het ABVV. "We hebben een kalender opgesteld om verder te praten over een aantal zaken. We konden niet onmiddellijk een oplossing voor alles vinden. Het ging ook om zaken die gevoelig lagen bij de directie. Maar tegen 1 maart 2023 willen we wel een volledige overeenkomst hebben. Dat is onze deadline."