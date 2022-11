TIJDLIJN: Van het binnenstappen van het politiekantoor om 10 uur 's ochtends tot de dodelijke steekpartij om 19 uur 

Tussen 2013 en 2019 zat hij in de gevangenis, vooral voor diefstallen en diefstallen met geweld. Maar hij stond ook op de lijst van het OCAD, dat de dreiging in ons land analyseert, als potentieel gewelddadigde extremist. Het parket was daarvan op de hoogte. Bovendien werd de man ook opgevolgd na zijn celstraf.

Een belangrijke vraag is nu waarom het parket, ondanks het profiel van de dader, koos voor een psychiatrische opvolging in een ziekenhuis en niet voor een gerechtelijke arrestatie. Volgens het parket zelf zijn er geen fouten zijn gemaakt. De hele reconstructie van wat er gebeurd is, zal nog moeten worden gemaakt in het gerechtelijk onderzoek. Dat moet meer opheldering brengen.