Omwonende Ventilus-hoogspanningslijn: "De ministers mogen mijn huis gratis hebben, op voorwaarde dat ze hier komen wonen"

"We hebben voor ons huis 25 jaar gewerkt. Onze kinderen zijn hier opgegroeid. Dit doet zeer", vertelt hij in "De ochtend". "In de loop der jaren hebben wij aangevoeld dat wij als gewone burger geen inspraak krijgen. Voor de burgemeesters petje af, maar bij hogere beleidsmensen krijgen we geen of weinig gehoor."

Er is tot op heden geen rechtstreeks oorzakelijk verband aangetoond tussen de hoogspanning en gezondheidsrisico's. Wel toonden studies al aan dat er een statistisch verband is tussen hoogspanningslijnen en kinderleukemie. Maar er is dus geen bewijs dat die kinderleukemie effectief veroorzaakt wordt door de magnetische straling van een hoogspanningslijn.

Maar voor Lieven Devos is het statistisch verband om een keuze te maken "met pijn in het hart". "Ik heb me verdiept en ben te veel te weten gekomen. Wij gaan de beslissing nemen om te verhuizen. Ik ben er niet klaar voor, maar de gezondheid krijgt prioriteit." En hij richt zich daarbij tot de Vlaamse ministers die bevoegd zijn voor het dossier. "Van mijn part mogen ze mijn huis gratis hebben. Maar wel op één voorwaarde: ze moeten hier komen wonen. Je gaat dat zien, ze gaan dat niet doen."