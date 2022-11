Autoterminals in havens staan tjokvol: "Geen capaciteit om ze naar de eindconsument te brengen" 

"Onze parkings staan inderdaad volledig vol", aldus Marc Adriansens. "Elk plaatsje is bezet omdat er problemen zijn bij het transport. Er is geen capaciteit genoeg meer. Door de coronacrisis is er heel wat capaciteit afgebouwd en zijn veel truckchauffeurs vertrokken naar andere sectoren. Ook bij treinen is er onvoldoende capaciteit, energietreinen krijgen voorrang. We schatten dat er momenteel een derde capaciteitstekort is."

Adriansens spreekt van een cocktail van oorzaken. "Er is de coronacrisis geweest. Daarna hadden we de problemen met de computerchips en nu de oorlog in Oekraïne." Het gevolg: overvolle havens. Bepaalde schepen moeten wachten of moeten uitwijken naar andere havens. "We zijn schepen kwijt aan Le Havre, Bristol, Vlissingen of Rotterdam. Maar ook daar wordt alles vol gezet. Finaal vallen bepaalde fabrieken zelfs stil", zegt Marc Adriansens.

De CEO van International Car Operators ziet de situatie niet meteen verbeteren. "Ik voorzie dat we de rest van het jaar problemen zullen hebben. En daarna komen ook de Chinese wagens op ons af. Dus ik denk dat we ook volgend jaar nog met volle terminals zullen zitten."