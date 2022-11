Bij de herdenking van Wapenstilstand: maak ook in Oekraïne een bestand. Zo redden we levens en zullen prijzen zakken.

Een eerste tip aan de vakbonden in Europa: neem een wapenstilstand en onderhandelingen voor Oekraïne mee op in de eisen en kom er ook mee op straat. De economische crisis die de wereld in een recessie dreigt te brengen, is immers het gevolg van de illegale Russische invasie van Oekraïne én de economische oorlog die zich op dat conflict heeft geënt (met sancties en tegensancties).

Een vlug einde maken aan het geweld in Oekraïne is niet alleen noodzakelijk om het enorme verlies aan jonge levens in beide kampen een halt toe te roepen, maar is wellicht ook de beste maatregel om de koopkracht van de mensen te beschermen.

Er circuleren heel wat voorstellen daartoe, maar die halen verbazend genoeg niet de mediakolommen, noch het politieke debat. De intimidatie tegen wie oproept tot vredesonderhandelingen is daar niet vreemd aan.