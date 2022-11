Neen, met deze armbandjes red je geen zeeschildpadden: Hoe online oplichters goede doelen misbruiken 

De oplichters die gebruik maken van armbandjesverkoop kopiëren grotendeels het businessmodel van 4Ocean. Dat is een Amerikaanse organisatie die al sinds 2017 gelijkaardige armbandjes verkoopt en belooft om per verkocht item één pond afval uit de oceaan te verwijderen. 4Ocean heeft daadwerkelijk personeel in dienst in verschillende landen en deelt regelmatig filmpjes van opruimacties.



Maar ook 4Ocean is in de eerste plaats een bedrijf, geen goed doel zonder winstoogmerk. Het krijgt dan ook veel kritiek en vragen over het percentage van de winst dat daadwerkelijk geïnvesteerd wordt in natuurbescherming.