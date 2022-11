Burgemeesters leggen commerciële activiteiten in Brusselse Noordwijk 's nachts stil na dodelijke mesaanval op agenten: "Spanningen kalmeren" 

concreet zullen in de betrokken wijken op basis van een burgemeestersbesluit alle activiteiten van onder meer de horeca, nachtwinkels, wedkantoren en prostitutie moeten worden stilgelegd tussen 1 en 6 uur 's nachts. De maatregel zal een maand lang gelden vanaf maandag 14 november 1 uur 's ochtends, op het niveau van de Noordwijk (onder meer de Aarschotstraat en de Brabantstraat) en de wijk van het Koninginneplein.

“Het betreft een maatregel die met spoed genomen wordt als reactie op de ernst van de feiten. Hij laat toe aan onze politiemensen om de ordehandhaving in de Noordwijk te garanderen in de komende dagen” preciseert burgemeester Cécile Jodogne van Schaarbeek. Burgemeester Emir Kir van Sint-Joost-ten-Node sluit zich daarbij aan. “Er werden door onze politiezone al voelbare inspanningen geleverd om deze wijk te pogen te beveiligen. Wij moeten deze inspanningen nog verder opvoeren.”

In de betrokken wijk zijn er al langer spanningen met bijgevolg een hoge werkdruk voor de politiediensten. En de spanningen zijn volgens de kabinetschef van burgemeester Jodogne nog toegenomen na de dodelijke steekpartij. "Dit drama herinnert ons aan de mate waarin de politiemensen dagelijks geconfronteerd worden met ontoelaatbaar geweld, met name in de Noordwijk", klinkt het bij de betrokken politiezone.

Olivier Slosse, de Korpschef van de Politiezone Brussel Noord stelt dat wijkbewoners, handelaars en werknemers van de verschillende openbare diensten recht hebben op een veilige omgeving. "De situatie die gaandeweg ontstaan is, biedt vandaag onvoldoende garanties op minimale veiligheid voor eenieder die actief is in de wijk. Daarom is het belangrijk dat bijkomende maatregelen getroffen worden om structurele antwoorden te bieden op deze situatie, zodat eenieder onbezorgd kan bijdragen aan een veilige en leefbare buurt", klinkt het.

De burgemeester van Schaarbeek kijkt naar de federale regering om die structurele maatregelen te nemen.