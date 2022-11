"Close" van Lukas Dhont wint twee prijzen op filmfestival Sevilla

De film "Close" van Lukas Dhont heeft op het Europees filmfestival in Sevilla in Spanje zowel de Grand Jury Award als de prijs voor Beste Acteur (Eden Dambrine) gewonnen. "Close" loopt sinds begin deze maand met succes in de Belgische, Franse en Nederlandse bioscopen, in ons land zagen in 1 week bijna 70.000 filmfans "Close" in een zaal.