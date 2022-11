Dader mesaanval op agenten in Brussel "onder aanhoudingsmandaat geplaatst in onderzoek naar moord en poging tot moord"

De man kon nog niet worden verhoord. Een wetsdokter heeft hem onderzocht en heeft vastgesteld dat verhoor nog niet mogelijk was. De onderzoeksrechter plaatste hem onder aanhoudingsmandaat op basis van de elementen die al bekend zijn.

De dertiger viel donderdag gewapend met een mes een politiepatrouille aan in de Aarschotstraat in Schaarbeek. Een agent overleed aan zijn verwondingen, een tweede agent raakte gewond, maar mocht het ziekenhuis zaterdag verlaten.

De dader, een ex-gedetineerde die op de lijst staat van OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, werd door een tweede patrouille onderschept. Er werd op de hem geschoten en hij raakte gewond. Hij ligt in het ziekenhuis. De man, Yassine Mahi, die geboren werd in 1990 in Brussel, heeft de Belgische nationaliteit en is gedomicilieerd in Evere.

Het federaal parket voert het onderzoek. Daarvoor werd een onderzoeksrechter voor antiterrorisme aangeduid.