Ernstige verkeershinder verwacht op Antwerpse ring vannacht: sluiting Kennedytunnel in beide richtingen

Tijdens de nacht van zaterdag 12 november op zondag 13 november wordt de Kennedytunnel in Antwerpen volledig afgesloten in beide richtingen. “Die sluiting is nodig omdat we een grondige controle moeten uitvoeren aan de hoogspanningscabine van de tunnel en daarvoor moeten we eerst de hoogspanning uitschakelen”, zegt Gilles Van Goethem van het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen. “Zonder hoogspanningsvoeding kan de tunnel niet veilig openblijven omdat er dan verschillende veiligheidssystemen niet gebruikt kunnen worden, zoals de ventilatie, camerabewaking en verlichting.”