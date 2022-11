Jong koppeltje dat om het leven kwam bij Condroz Rally samen begraven

Twee witte kisten in een volle kerk en buiten nog eens 150 mensen die op een scherm meevolgden: onder grote belangstelling vond deze voormiddag de begrafenis plaats van Margaux Remacle (16) en Romain Landeloos (18). Zij kwamen vorig weekend om het leven tijdens de Condroz Rally, toen een rallyauto in Moha van de weg af raakte en in het publiek terechtkwam. Onderzoek moet nog uitwijzen of ze zich in een verboden zone bevonden.