Actrice Kate Winslet doneert bijna 20.000 euro om energiekosten thuiszorg van chronisch zieke Freya (12) te betalen

Het gezondheidszorgbeleid van de nieuwe Britse regering is nog niet rond en daardoor weet Hunter nog niet of haar familie vanaf april in aanmerking zal komen voor extra financiële steun van de overheid of niet. Om te voorkomen dat er in april onverwachte ziekenhuisfacturen worden voorgeschoteld, besloot Hunter om Freya voorlopig thuis te verzorgen.

"Ik weet nu al niet meer hoe ik de rekeningen moet betalen", zegt ze bij BBC Scotland. "Wachten tot in april om te weten of ik in aanmerking kom voor bijkomende steun zou nefast zijn voor mijn mentale gezondheid."