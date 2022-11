Jiri De Laet, persona non grata bij Open VLD door banden met El Kaouakibi, reageert in open brief: "Karaktermoord"

De Laet reageert nu op Facebook via een een open brief dat hij "aan de schandpaal wordt genageld" door zijn partij. Hij spreekt van "karaktermoord" en een "kaakslag" door Willem-Frederik Schiltz en Egbert Lachaert. "Beiden dragen zij zogenaamd het liberale en het humane gedachtengoed hoog in het vaandel, doch kiezen zij ervoor om mij als persoon, burger ook, publiekelijk ten schande te maken en mijn recht op privacy en tevens op arbeid te schenden. Dit alles terwijl ik geen publiek figuur ben noch een politiek mandaat beoefen. Dit is een onherroepelijke schending van mijn rechten, een aanval op mijn persoon met de nodige reputatieschade."