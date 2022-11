Toegelaten snelheid in straat in Ledegem in beide rijrichtingen anders: 50 en 70 kilometer per uur

De oorzaak van de bizarre situatie is een kleine wegverzakking. "We merken dat die nog groeit", zegt burgemeester Bart Dochy. "Het wegdek is nu over een afstand van 200 meter gescheurd, op een halve meter van de rand van de baan. Het is een soort geul, geen grote put, maar we willen met de snelheidsverlaging wel het gevaar aanduiden. De situatie is niet zo ernstig, anders zouden we de volledige baan wel afgesloten hebben. Richting Rollegem-Kapelle ligt de weg er nog goed bij, dus daar moesten we geen maatregelen treffen", aldus Dochy.