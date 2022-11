Duivels-supporter die naar Qatar gaat: "Unieke opportuniteit", maar VRT NWS-journalist Jens Franssen wijst op risico's

De VRT NWS-journalist stelt het dan ook heel duidelijk. "Je weet dat dit WK georganiseerd is in Qatar. Qatar is een Golfstaat, dat is geen democratie, je hebt daar heel veel schendingen van de mensenrechten. Op het moment dat het beslist is, weet je in welk circus je meestapt. Dit is geen fijn land. Ook de Vlamingen die er zijn, zijn daar niet voor het klimaat of voor de vrouwvriendelijke Qatari's, dit gaat over geld, punt. Je kan zeggen: het is wat het is, het WK gaat ook over geld. Maar het moeilijke is wanneer je er het sausje overgiet: "Dit is een volksfeest voor iedereen, iedereen is welkom en we gaan verbinden met de hele wereld". Laten we dat dan niet doen en er niet hypocriet over doen. Qatar is een staalharde dictatuur waar mensenrechten elke dag geschonden worden."