Na overwinning in Arizona hebben Democraten nog 1 zetel nodig om Amerikaanse Senaat te controleren

Qua zetels in de Amerikaanse Senaat staat het momenteel 49-49 op een totaal van 100. Oud-astronaut Mark Kelly brengt de Democraten weer op gelijke hoogte met de Republikeinen nu hij herkozen is in de staat Arizona. Kelly werd in 2020 verkozen toen de zetel van de overleden Republikeinse senator John McCain vacant kwam.

Gelijkstand dus tussen de Democraten en de Republikeinen, met nog twee zetels te verdelen. In het geval de resterende twee senaatszitjes nog naar elk van de twee partijen zouden gaan, krijgen we een 50-50-gelijkstand. Met de doorslaggevende stem van vicepresident Kamala Harris betekent dat dat de Democraten dus nog één zitje nodig hebben om de controle over de Senaat te behouden.

Het is nog wachten op het resultaat uit de staat Nevada. Daar staat momenteel de Republikein Adam Laxalt op voorsprong, maar het is zeer nipt en de Democratische kandidaat Catherine Cortez Masto komt dichterbij. Ook in de staat Georgia wordt nog geteld, maar hoogstwaarschijnlijk zal daar een tweede ronde nodig zijn om uit te maken wie er de zetel binnenhaalt. Die tweede ronde zal dan plaatsvinden op 6 december.

Voor het Huis van Afgevaardigden, de andere kamer van het Amerikaanse Congres, zijn ook nog niet alle resultaten binnen van de verkiezingen van eerder deze week. Het ziet er wel naar uit dat de Republikeinen daar de controle zullen verwerven, al zal dat veel minder overtuigend zijn dan voor de tussentijdse verkiezingen werd verwacht.