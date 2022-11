In Limburg hele zachte temperaturen van meer dan 19 graden, in West-Vlaanderen "slechts" 9 graden: "Typisch herfstfenomeen"

Ook vannacht wordt het mistig met vorming van mistbanken in Laag­-België en enkele Ardense valleien. In Belgisch Lotharingen kan er ook wat laaghangende bewolking ontstaan. Minima over het algemeen van 0 tot 6 graden met in sommige Ardense valleien kans op wat lichte vorst.

Morgen kan het ochtendgrijs hardnekkig zijn, maar over oostelijke Ardennen start de dag zonnig. In de loop van de namiddag wordt het op de meeste plaatsen zonnig. Maxima van 13 tot 16 graden, maar waar de zon lang op zich laat wachten wordt het niet warmer dan 12 graden.

Maandag verwacht het KMI in de Ardennen eerst lokale mistbanken en lage wolken die hardnekkig kunnen zijn. Elders is het meestal zonnig. In de loop van de namiddag wordt het zwaarbewolkt vanaf de Franse grens, 's avonds gevolgd door perioden van regen of buien. De maxima liggen tussen 8 graden in de Hoge Venen en 13 graden in Laag­- en Midden­-België.

De dagen nadien verwacht het KMI geregeld regen of buien en meer wind.