Gebouw ingestort in centrum van Rijsel: "Trillingen, herrie en daarna een stofwolk"

Het ingestorte gebouw bestond uit twee delen. Het ene stond leeg, in het andere deel waren werkzaamheden aan de gang. Volgens burgemeester Martine Aubry was het gebouw afgelopen nacht al geëvacueerd nadat een jongeman, die om 3 uur 's nachts thuiskwam, had gemerkt dat een muur krom was getrokken. Hij verwittigde de hulpdiensten en die besloten het gebouw te ontruimen omdat er een "reëel gevaar" was wegens instabiliteit.

Dat doet vermoeden dat er wellicht geen slachtoffers zijn gevallen. In elk geval zijn de hulpdiensten massaal ter plaatse en is de omgeving afgesloten. Reddingsdiensten doorzoeken het puin met een hond, om na te gaan of er toch iemand vastzit.

De aangrenzende gebouwen zijn ook geëvacueerd intussen, waaronder een hotel. Daar verbleef de Nederlandse Danielle Fictorie. Op Twitter getuigt ze: "We schrokken van de trillingen en een herrie. Daarna een stofwolk tot boven onze tweede verdieping".