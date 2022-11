Uitkijktoren in Stekene biedt uniek zicht op Zeeuws-Wase polders

Het uitzichtpunt moet een toeristische trekpleister worden. Ilona Jense, de burgemeester van Hulst is er enthousiast over: "Het is een prachtig project dat de samenwerking tussen onze gemeenten mooi laat zien. Het enige waaraan je de grens herkent is hier en daar een grenspaaltje, maar dat is het dan." Stany De Rechter, de burgemeester van Stekene (GemeenteBelangen) en geboren en getogen aan de grens, is het daar mee eens. "Het feit dat we grensoverschrijdend werken betekent dat er een goede relatie is met elkaar. Ik heb altijd Nederlandse vrienden gehad, de plek is daarom voor mij nog symbolischer dan voor andere mensen omdat ik het grensgevoel altijd zeer goed gekend heb."