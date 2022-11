Hugo, familie en vrienden nemen afscheid van Nicole Josy: "Alleen jou te missen heb ik nooit geleerd"

Osselaer haalde ook de onvervulde kinderwens van het koppel aan, hun grote verdriet. Toch, benadrukt hij, waren Nicole en Hugo "altijd samen, altijd in de weer, altijd blij, ondanks tegenslagen, ondanks ziekte". "Wij hebben alles wat we willen", zei Nicole. "Believe in the beauty of your dreams is ons motto. Als het minder goed gaat, moet je blijven geloven in de dingen die je wilt. Ik blijf ook dromen van telkens weer een nieuwe dag en een nieuwe lente."