Politievakbonden eisen ontslag minister van Justitie Van Quickenborne, maar die houdt vol: "Al 2 jaar nultolerantie voor geweld tegen politie"

De politievakbonden zijn woest na de dodelijke steekpartij van donderdagavond in Schaarbeek, waarbij een agent werd gedood. Ze eisen zelfs het ontslag van minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). "Mensen zijn heel kwaad over wat er in dit land gebeurt", zegt Carlo Medo van het NSPV. "Daarom is ook die eis gekomen tot ontslag van de minister. Uiteraard wordt het heel scherp gesteld. Maar je moet het scherp stellen om aandacht te krijgen in dit land. Wij willen onmiddellijk maatregelen die ten gunste komen van de politiemensen. Vandaag voelen zij zich echt in de steek gelaten."