11.11.11 maakt positieve balans op aan einde van campagneweekend

Na twee coronajaren, waarin ook minder dan gewoonlijk ingezameld werd, kon dit jaar opnieuw fysiek campagne gevoerd worden. De campagne stond in het teken van klimaatonrecht: de grootste gevolgen van de klimaatverandering treffen mensen in landen die er het minst verantwoordelijk voor zijn. Uit een eerste balans blijkt dat de resultaten er "positief" uitzien. De organisatie zegt dat ze "voorzichtig richting de kaap van 2 miljoen euro aan opgehaalde fondsen kan aankijken".

"Ook in tijden van hoge energiefacturen zien we dat mensen tijd en geld blijven investeren in straffe projecten die klimaatonrecht bestrijden. Ieder draagt zijn steentje bij op zijn eigen manier. Dat is hartverwarmend", zegt directeur Els Hertogen. Ze voegt eraan toe dat "klimaatonrecht geen ver-van-ons-bedshow" is en dat het "draagvlak voor internationale solidariteit groot blijft".

Volgens 11.11.11 trokken ongeveer twintigduizend vrijwilligers in Vlaanderen en Brussel de baan op om geld in te zamelen via allerhande activiteiten, gaande van filmvoorstellingen, workshops en loopwedstrijden tot quizzen, eetfestijnen en de verkoop van wasknijpers. Ook de komende weken vinden er nog acties plaats in Vlaanderen en Brussel.