Conflict in Oost-Congo: kunnen Keniaanse soldaten en regionale bemiddelingspogingen eindelijk vrede brengen?

In de grensregio ten noordoosten van de stad Goma in Noord-Kivu zijn door de felle gevechten van de afgelopen weken hele dorpen leeggelopen. Met wisselend succes wordt gevochten om de strategische plaatsen Rutshuru en Kiwanja. Volgens plaatselijke burgemeesters zouden ook verplichte rekruteringen zijn. Van zijn kant rekruteert het regeringsleger jonge mannen om mee de strijd aan te binden. (zie foto) Nieuw is dat het Congolese leger nu in een tegenoffensief de touwtjes in handen neemt en ook bombardementen uitvoert.

De omgeving van de stad Goma is al een kwarteeuw een schuiloord voor heen-en-weer vluchtende burgers. VN-hulporganisaties en NGO's waarschuwen opnieuw voor de gevolgen van die grote toestroom. Goma ligt aan de flank van de vulkaan Nyiragongo, die vorig jaar nog uitbarstte, en aan het Kivumeer. De vulkaangrond is keihard en het meer zit vol met zwavel en methaan. Daardoor is het moeilijk om snel latrines te plaatsen en is ook zuiver drinkwater een groot probleem. VN-kinderorganisaties waarschuwde van de week al voor een nieuwe uitbraak van cholera en voor van seksueel geweld.