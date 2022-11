Een welles-nietesspelletje over het hoofd van politiemensen heen en de terugkeer van Crevits

Straks is er een bijeenkomst van de commissie in het parlement waar we misschien meer te weten zullen komen. Waarom is de man niet aangehouden toen hij dreigde met een aanval op de politie? Waarom is de psychiatrische afdeling van het ziekenhuis niet op de hoogte gebracht van de achtergrond van de man? Of waarom is de man niet gedwongen opgenomen, gecolloqueerd, zoals dat heet? Onduidelijkheid over de antwoorden kan misschien leiden tot een parlementaire onderzoekscommissie, maar Vlaams Belang vraagt nu al - net als de vakbonden - het ontslag van de minister van Justitie.