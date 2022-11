Frank Smeets (CD&V) neemt ontslag als burgemeester van Pelt: Dennis Fransen (27) wordt jongste burgemeester van België

Na een politieke carrière van 30 jaar vindt Frank Smeets (CD&V) dat het tijd is voor verjonging en geeft hij de fakkel als burgemeester door. "Ik zag de fusie van Overpelt en Neerpelt tot Pelt als mijn grote taak voor de gemeente", zegt Smeets. "Nu die fusie is gelukt, is het tijd voor de volgende generatie om de touwtjes in handen te nemen."