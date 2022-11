Lichaam aangetroffen in Rijsel in puin van ingestorte gebouwen

Kort voor 1.30 uur vannacht hebben de reddingsdiensten het lichaam van een overleden persoon gelokaliseerd. Over de identiteit van het slachtoffer werden geen verklaringen gedaan, maar de brandweer zoekt al uren naar een vermiste arts.



In het centrum van Rijsel zijn zaterdagochtend twee aangrenzende gebouwen ingestort. Na een melding over scheuren in een muur waren de gebouwen snel ontruimd. Daardoor werd aanvankelijk gedacht dat er geen slachtoffers waren gevallen, maar daarna bleek dan toch dat er iemand vermist was. De oorzaak van de instorting is nog niet duidelijk.