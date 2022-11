"Historisch moment": Mozambique voert eerste lading vloeibaar aardgas uit naar Europa

Maar de exploitatie van de gasvelden heeft ook flink wat kritiek gekregen. De kustregio Cabo Delgado, tegen de grens met Tanzania, wordt al jaren geteisterd door moslimterreur. De rebellen spelen in op de onvrede van de arme bevolking over de manier waarop grote energiebedrijven en de Mozambikaanse overheid ver weg in Maputo niet geneigd zijn om veel te investeren in de plaatselijke welvaart.



Al voor de onafhankelijkheid was de regio een aantrekkingsplaats voor bedrijven en avonturiers op zoek naar goud, tropisch hout, robijn en grafiet. Sinds de ontdekking van de gasvelden hebben het Franse TotalEnergies, het Italiaanse Eni en het Amerikaanse ExxonMobile enorme investeringen gedaan in het gebied. Heel wat dorpen werden onteigend en volgens mensenrechtenorganisaties kwam er weinig in huis van schadevergoedingen en een billijke verdeling van de winsten.