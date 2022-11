Politieman krijgt opschorting voor slagen aan minderjarige die in "Pano" getuigde over politiegeweld

Midden in de coronacrisis, op 14 december 2020, vierde Kagiso met zijn beste vriend Adam en enkele klasgenoten het einde van hun examens. Ze kwamen met een tiental jongeren samen op de Dageraadplaats en dat trok de aandacht van de politie die controleerde op het naleven van de coronamaatregelen. Het kwam tot een hevige discussie tussen de politiemannen en Adam, omdat die vroeg of zijn vriend Kagiso geviseerd werd omwille van zijn huidskleur. De discussie mondde uit in een fysieke schermutseling, waarbij Adam op de grond geduwd werd. Wanneer Kagiso dit zag, stapte hij naar een politieman in burger toe en kreeg hij meteen een vuistslag in het gezicht. Kagiso viel bewusteloos neer op de grond.