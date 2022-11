Iraanse vluchteling op wie de film "The Terminal" gebaseerd is, overleden... in de luchthaven: dit is zijn echte verhaal 

Mehran Karimi Nasseri wordt in 1945 geboren in Iran als zoon van een Iraanse arts en, zoals hij later zelf zal beweren, een Schotse verpleegster. In de jaren 70 raakt hij in zijn thuisland betrokken in protesten tegen de Sjah en wordt er verbannen, een claim waar in verschillende Europese landen waar hij asiel aanvraagt (West- en Oost-Duitsland, Nederland, Frankrijk, Joegoslavië, Italië en het Verenigd Koninkrijk) vraagtekens bij worden geplaatst. Hij voert een lange strijd om de vluchtelingenstatus te krijgen. Dat lukt in 1981 - de VN kent hem die status toe - en hij verblijft 5 jaar in ons land.